Буффон може повторити рекорд Мальдіні

Легендарний голкіпер туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон вже сьогодні може встановити історичне для себе та всього італійського футболу досягнення.

У матчі 4-го туру чемпіонату Італії Ювентус зіграє з Вероною. Місце в воротах туринців повинен зайняти Джанлуїджі Буффон, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Для Буффона ця гра стане 902-ю у складі туринського клубу. Таким чином, він може повторити рекорд колишнього захисника Мілана Паоло Мальдіні за кількістю матчів за один клуб. Якщо говорити про рекорд за кількістю матчів у серії А, то його теж утримує Мальдіні – 647 матчів. На рахунку Буффона 641 зустріч.

Нагадаємо, Буффон повернувся в Ювентус на правах вільного агента. Останній сезон голкіпер провів у складі ПСЖ. Джанлуїджі виступав за "Стару синьйору" з 2001 по 2018 роки, вигравши 11 титулів чемпіона Італії, 4 Кубка Італії та 5 Суперкубків Італії у складі туринців.

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