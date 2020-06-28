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Ман Сити за большую сумму согласовал трансфер форварда Ювентуса – Барселона проиграла борьбу за своего же воспитанника

16:18 - Читати українською
Ман Сити за большую сумму согласовал трансфер форварда Ювентуса – Барселона проиграла борьбу за своего же воспитанника
Пабло Морено / фото: Ювентус

Юный нападающий Ювентуса Пабло Морено вскоре присоединится к Манчестер Сити.

Английский клуб практически закрыл сделку по переходу 18-летнего испанца, утверждает Marca. Отмечается, что Ювентус получит 10 млн евро за своего игрока.

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По информации издания, стороны официально объявят о трансфере в понедельник, 29 июня. Отметим, что Морено не сыграл за первую команду Ювентуса ни одного матча.

Также на игрока претендовала Барселона. Морено – воспитанник каталонского клуба. Перед тем, как перебраться в Турин летом 2018 года, он забил 200 голов за различные детские команды "сине-гранатовых". "Блаугранас" хотели вернуть форварда на Камп Ноу в рамках операции по обмену Артур-Пьянич, но Пабло решил перебраться в Англию.

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