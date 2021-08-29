"Ничья в матче с Шахтером – историческое событие? В каком-то плане так. Во-первых, хочу поблагодарить своих футболистов. Это действительно для нас история. У нас была тяжелая игра, но в определенной степени Минай воспользовался усталостью футболистов Шахтера после Лиги чемпионов. Мои футболисты показали хороший характер и довольно неплохую игру, что и позволило нам сегодня получить один пункт.

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Чувствовалась усталость игроков Шахтера после матча с Монако? Конечно. Я думаю, что она дала о себе знать. Мы знали, что у команды будет перелет, к тому же, состав вышел практически тот же, что играл в среду. Свою роль сыграло раннее удаление. Все это повлияло на игру. Слава богу, что наши футболисты в таких играх набираются опыта и получают очки.

Споры с судьями и тренерским штабом Шахтера в первом тайме? У меня не было никаких споров ни с теми, ни с другими. Я уважаю команду Шахтер, тренерский штаб, персонал, игроков. Я не могу конфликтовать с этой командой.

Настрой на второй тайм? Я внес коррективы. Сказал своим ребятам, что 10-15 минут подождем. Самым главным было подойти ко второму тайму с холодной головой, не унестись вперед и не пропустить после контратаки второй гол. Если бы Шахтер забил второй – игра бы закончилась. Я сказал игрокам, что время будет идти, и у футболистов соперника будут заканчиваться силы.

Вы понимаете, у Миная много молодых игроков. Многие журналисты отмечают, что это ноунеймы. После сегодняшней игры они смогут заявить о себе. Будут не ноунеймы, а конкретными футболистами с фамилиями, которые будут претендовать не только на переход в хорошие клубы, но и претендовать на место в основном составе сборной Украины", – поделился Кобин в эфире телеканала Футбол.

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