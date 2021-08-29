"Нічия в матчі з Шахтарем – історична подія? В якомусь плані так. По-перше, хочу подякувати своїм футболістам. Це дійсно для нас історія. У нас була важка гра, але в певній мірі Минай скористався втомленістю футболістів Шахтаря після Ліги чемпіонів. Мої футболісти показали хороший характер і досить непогану гру, що і дозволило нам сьогодні здобути один пункт.

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Відчувалась втома гравців Шахтаря після матчу з Монако? Звісно. Я думаю, що вона дала про себе знати. Ми знали, що у команди буде переліт, до того ж, склад вийшов практично той самий, що грав у середу. Свою роль зіграло раннє вилучення. Все це вплинуло на гру. Слава богу, що наші футболісти в таких іграх набираються досвіду і здобувають очки.

Суперечки з суддями та тренерським штабом Шахтаря у першому таймі? У мене не було ніяких суперечок ні з тими, ні з іншими. Я поважаю команду Шахтар, тренерський штаб, персонал, гравців. Я не можу конфліктувати з цією командою.

Налаштування на другий тайм? Я вніс корективи. Сказав своїм хлопцям, що 10-15 хвилин почекаємо. Найголовнішим було підійти до другого тайму з холодною головою, не понестись вперед і не отримати після контратаки другий гол. Якби Шахтар забив вдруге – гра б закінчилася. Я сказав гравцям, що час спливатиме, і у футболістів суперника будуть закінчуватися сили.

Ви розумієте, у Миная багато молодих гравців. Багато журналістів відзначають, що це ноунейми. Після сьогоднішньої гри вони зможуть про себе заявити. Будуть не ноунейми, а конкретними футболістами з прізвищами, які будуть претендувати не тільки на перехід в хороші клуби, а й претендувати на місце в основному складі збірної України", – поділився Кобін у ефірі телеканалу Футбол.

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