"У нового спортивного директора Кампоса есть четкая цель, несколько отличающаяся от нашей привычной работы на рынке. Нужны молодые люди, талантливые, мотивированные и с менталитетом победителя. Люди, которые хотят умереть за эту эмблему. Мы хотим быть сильнее коллективно, чтобы игроки больше играли друг за друга, играли как команда и, прежде всего, за клуб. Клуб будет самым важным.

ПСЖ просит Ювентус забрать Неймара, предлагая финансовую помощь, – СМИ

Будет ли Неймар частью этого проекта? Мы не можем обсуждать такие вопросы со СМИ. Кто-то придет, а кто-то уйдет, но это все наши частные переговоры", – приводит слова Аль-Хелаифи AS.

Добавим, что у Неймара есть еще 2 года контракта с парижанами, по которому форвард зарабатывает 50 млн евро в сезон. В прошлой кампании 30-летний бразилец сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

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