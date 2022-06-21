Луис Кампос, недавно ставший спортивным директором ПСЖ, хочет разгрузить клубный бюджет. Для этого в Париже готовы пожертвовать своими звездами. В частности, Неймаром, к прощанию с которым недавно призвал даже Килиан Мбаппе.

Неймар резко ответил на планы ПСЖ избавиться от него летом

Кампос сделал важный шаг, чтобы избавиться от бразильца. Функционер предложил Ювентусу взять Неймара в аренду, сообщает Calciomercato со ссылкой на приближенного к туринцам журналиста Луку Момблано. По информации источника, ПСЖ даже готов продолжить платить часть зарплаты футболисту.

Добавим, что у Неймара есть еще 2 года контракта с парижанами, по которому форвард зарабатывает 50 млн евро в сезон. В прошлой кампании 30-летний форвард сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

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