Суперкубок Португалии

Бенфика – Порту – 2:0

Голы: Ди Мария, 61, Мусса, 68

Удаление: Пепе, 91, Консейсау, 90+7

Порту в прошлом сезоне добыл национальный Кубок, а Бенфика стала чемпионом Португалии. Обе команды разыгрывали Суперкубок Португалии.

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В первом тайме и Порту, и Бенфика имели неплохие моменты, чтобы открыть счет во встрече. Впрочем, единственное, что удалось командам, набрать желтых карточек, которых арбитр показал аж 7. Все самое интересное осталось на вторую половину встречи.

После перерыва Ди Мария получил передачу от соперника перед штрафной площадкой и пробил в дальний от себя угол. Голкипер Порту не сумел помешать мячу оказаться в сетке. Спустя небольшой промежуток времени Муса удвоил преимущество своей Бенфики. До финального свистка напряжение только нарастало. На 90 минуте Пепе получил красную карточку за грубую игру, а спустя мгновение Гален отыграл один мяч, но VAR разглядел игру рукой. В завершении наставник Порту Консейсау тоже был удален с поля. Таким образом, Бенфика добыла 9-й Суперкубок в своей истории.

Напомним, что к лиссабонскому клубу вскоре должен присоединиться голкипер Шахтера Анатолий Трубин.