Суперкубок Португалії

Бенфіка – Порту – 2:0

Голи: Ді Марія, 61, Муса, 68

Вилучення: Пепе, 91, Консейсау, 90+7

Порту в минулому сезоні здобув національний Кубок, а Бенфіка стала чемпіоном Португалії. Обидві команди розігрували Суперкубок Португалії.

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В першому таймі і Порту, і Бенфіка мали непогані моменти, щоб відкрити рахунок в зустрічі. Втім, єдине, що вдалося командам, набрати жовтих карток, яких арбітр показав аж 7. Найцікавіше залишилось на другу половину зустрічі.

По перерві Ді Марія отримав передачу від суперника перед штрафним майданчиком і пробив в дальній від себе кут. Голкіпер Порту не зумів завадити м'ячу опинитися в сітці. Через невеликий проміжок часу Муса подвоїв перевагу своєї Бенфіки. До фінального свистка напруження тільки наростало. На 90 хвилині Пепе отримав червону картку за грубу гру, а через мить Гален відіграв один м'яч, але VAR розгледів гру рукою. В завершенні наставник Порту Консейсау теж був вилучений з поля. Таким чином, Бенфіка здобула 9-й Суперкубок у своїй історії.

Нагадаємо, що до лісабонського клубу незабаром має приєднатися голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін.