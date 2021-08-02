"Настроение уже получше, если сравнивать с тем, что было в первые десять дней. В общем гипс на ноге нужно носить шесть недель, осталось еще две. После того, как его снимут, врачи сделают повторную МРТ и потом наденут на ногу специальный брейс. Уже в нем смогу потихоньку наступать на ногу, так сказать, буду учиться ходить заново.

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По срокам восстановления и возвращения в общую группу, то что-нибудь конкретное можно будет говорить только после того, как будет сделана повторная МРТ. Будет это в середине августа, и затем начнется длительный период восстановления.

Добавлю, что за это время мне звонили много людей, и я получил множество сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления, читал также слова президента Динамо, причем Игорь Михайлович сказал мне их также в личной беседе. Все это для меня очень важно и помогло преодолеть сложный этап в жизни и карьере. Теперь я точно знаю, что восстановлюсь и вернусь только сильнее", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, форвард сборной Украины получил тяжелую травму колена после зверского подката шведа Даниельсона в матче 1/8 финала Евро. Приблизительные сроки восстановления Артема – 6 месяцев.

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