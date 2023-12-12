В понедельник, 11 декабря, Аль-Наср обыграл Аль-Шабаб в четвертьфинале Кубка короля Саудовской Аравии со счётом 5:2, а Криштиану Роналду забил один из голов. После матча португалец признался, что жалеет о том, что не перебрался в страну Персидского залива раньше.

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"Я очень счастлив быть в Аль-Насре, и я с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не пришел в Аль-Наср раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде и добиться успехов. Я буду выкладываться в Аль-Насре вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом", – цитирует Роналду Roya News.