У понеділок, 11 грудня, Аль-Наср обіграв Аль-Шабаб у чвертьфіналі Кубка короля Саудівської Аравії з рахунком 5:2, а Кріштіану Роналду забив один із голів. Після матчу португалець зізнався, що шкодує про те, що не перебрався в країну Перської затоки раніше.

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"Я дуже щасливий бути в Аль-Насрі, і я з нетерпінням чекаю можливості показати найкращий футбол у цьому великому клубі. Мені дуже шкода, що я не прийшов в Аль-Наср раніше, але зараз я тут, щоб допомогти команді і домогтися успіхів. Я буду викладатися в Аль-Насрі вдвічі сильніше, ніж викладався в Європі, і буду старанно працювати, щоб домогтися успіху з цим чудовим клубом", – цитує Роналду Roya News.