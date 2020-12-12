Форвард чернігівців уклав парі з журналістом Ігорем Бурбасом під час інтерв'ю каналу "Футбол".

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"Якщо я забиваю 10 м'ячів, а Десна виходить у Лігу Європи, то фарбуюсь у білий. Потім збриваю все наголо", – пообіцяв Будківський. Зміна іміджу виглядає доволі імовірною, оскільки зараз Десна йде на третій сходинці УПЛ, а сам нападник відзначився 5 голами.

Додамо, що завтра чернігівці зіграють домашній матч 13 туру УПЛ проти Маріуполя.

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