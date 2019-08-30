Будковский: Если болельщики аплодировали Заре после матча Лиги Европы, значит мы это заслужили

Форвард Зари Филипп Будковский прокомментировал вылет Зари в квалификации Лиги Европы против Эспаньола.

"В первом тайме нам немного не повезло. Мы не использовали свои моменты. Они создали, по сути, один момент и забили. Это, возможно, немного нас надломило. А в целом, думаю, что нам вчера просто не повезло.

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Приятно, что на матче был полный стадион. Большое им спасибо за то, что верили в нас до конца. Раз нам аплодировали, значит, мы заслужили аплодисменты своей игрой. Дай Бог, чтобы мы продолжали в том же духе ", – цитирует Будковского официальный сайт Зари.

В текущем сезоне Филипп Будковский провел за Зарю 8 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом.

Напомним, Заря уступила Эспаньолу по сумме двух матчей (3:5) и вылетела из Лиги Европы.

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