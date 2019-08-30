Будківський: Якщо вболівальники аплодували Зорі після матчу Ліги Європи, значить ми на це заслужили

Форвард Зорі Пилип Будківський прокоментував виліт Зорі у кваліфікації Ліги Європи проти Еспаньйола.

"У першому таймі нам трохи не пощастило. Ми не використали свої моменти. Вони створили, по суті, один момент і забили. Це, можливо, трохи нас надломило. А в цілому, думаю, що нам вчора просто не пощастило.

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Приємно, що на матчі був повний стадіон. Велике їм спасибі за те, що вірили в нас до кінця. Раз нам аплодували, значить, ми заслужили оплески своєю грою. Дай Бог, щоб ми продовжували в тому ж дусі", – цитує Будківського офіційний сайт Зорі.

У поточному сезоні Філіп Будківський провів за Зорю 8 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 забитим м'ячем.

Нагадаємо, Зоря поступилась Еспаньйолу за сумою двох матчів (3:5) та вилетіла з Ліги Європи.

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