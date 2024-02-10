"Надо уважать всех соперников, ведь мы понимаем, что футбол развивается. В нашей группе нет топ-сборных – Англии, Италии или других. Но и у грузин или албанцев будет большая мотивация, чтобы занять первое место.

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С кем будет играть труднее всего? Думаю, с каждой командой будет сложно, но интересно. Один минус: мы будем играть все матчи не в Украине, к сожалению. Играли бы дома – было бы легче, здесь свои болельщики. Но мотивация у наших игроков довольно высокая и многие сборники играют очень хорошо в европейских чемпионатах в своих клубах.

Хотелось, чтобы мы заняли первое место и вышли в дивизион А. Думаю, что так и будет. А кто какое в итоге место будет иметь? Я не знаю. Давайте не будем гадать. Ровная группа, выделить фаворита сложно", – сказал Ковалец в комментарии NV.

Напомним, в группу B1 в Лиге наций попали сборные Чехии, Украины, Албании и Грузии. Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф будет состоять из двух матчей – 17-25 марта 2025 года. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

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