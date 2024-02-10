"Треба поважати всіх суперників, адже ми розуміємо, що футбол розвивається. У нашій групі немає топ-збірних – Англії, Італії чи інших. Але і в грузинів чи албанців буде велика мотивація, щоби посісти перше місце.

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З ким буде грати найважче? Думаю, з кожною командою буде складно, але цікаво. Один мінус: ми будемо грати всі матчі не в Україні, на жаль. Грали б удома – було б легше, тут свої вболівальники. Але мотивація у наших гравців доволі висока і багато збірників грають дуже добре у європейських чемпіонатах у своїх клубах.

Хотілося, щоби ми посіли перше місце і вийшли в дивізіон А. Думаю, що так і буде. А хто яке в підсумку місце буде мати? Не знаю. Давайте не будемо гадати. Рівна група, виділити фаворита складно", – сказав Ковалець у коментарі NV.

Нагадаємо, до групи B1 у Лізі націй потрапили збірні Чехії, України, Албанії та Грузії. Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф складатиметься з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

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