"Доволен ли я жребием для сборной Украины? Трудно сказать, легко точно не будет. Чехи – очень крепкая команда, всегда физически хорошо подготовлены, атлетичны. Грузин с албанцами также списывать не стоит. Если вспомнить, как мы с ними раньше играли, то там были определенные проблемы.

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Можно считать, что где-то равная группа. Все будут играть на максимум и отдавать свои силы на футбольном поле. Хотя многие считают, что Украина уже выиграла группу и вышла дальше. Но может быть не так, как мы того хотим.

Если бы нам выпала Англия? Я не думаю, что это было бы шоком. В последнее время сборная Украины вторым номером играет лучше с фаворитами. В нашей группе стоит выделить разве чехов, которые немного сильнее других. А с грузинами и албанцами надо будет вскрывать оборону соперников, а в таких матчах нашей сборной всегда тяжеловато. Команды закрываются, потом организовывают быстрые контратаки и с этим надо справляться. А когда мы так играем с фаворитами, то у нас в основном все получается и мы добываем даже лучший результат. Можно вспомнить последнюю игру с итальянцами, когда был шанс победить и выйти на Евро на прямую. Но посмотрим, как оно будет. Хочется, чтобы выиграли группу", – цитирует Кучера NV.

Напомним, в группу B1 в Лиге наций попали сборные Чехии, Украины, Албании и Грузии. Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф будет состоять из двух матчей – 17-25 марта 2025 года. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

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