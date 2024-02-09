Наставник Карпат Мирон Маркевич, который в свое время был тренером "сине-желтых", оценил шансы команды Сергея Реброва на повышение в классе в Лиге наций.

"Нормальный жребий, со всеми командами надо не просто играть, но и выигрывать. Могло быть и хуже.

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Лига наций – интересный турнир. Нам надо выигрывать свой дивизион и подниматься выше.

С кем из соперников будет тяжелее всего? Все команды в последнее время прогрессируют. Сборные Албании и Грузии – это сейчас совсем другие команды. Ну а чехи – это один из фаворитов группы. Но я еще раз говорю, что украинская команда сейчас на ходу, поэтому нужно бороться за первое место в группе", – сказал Маркевич в комментарии NV.

Напомним, в группу B1 в Лиге наций попали сборные Чехии, Украины, Албании и Грузии. Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф из двух матчей – 17-25 марта 2025 года. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

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