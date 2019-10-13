Первая лига: Оболонь-Бровар разгромила Балканы и единолично возглавила турнирную таблицу

Состоялся еще один матч 13-го тура Первой лиги, в котором Оболонь-Бровар принимала Балканы. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 13 тур

Оболонь-Бровар – Балканы – 3:0

Голы: Батальский, 15, 20, Мединский, 64 (пен.)

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В предпоследнем матче 13-го тура Первой лиги киевский Оболонь-Бровар разбила Балканы и возглавила турнирную таблицу. Александр Батальский еще в первом тайме в течение пяти минут оформил дубль, а на 64-й минуте с пенальти отличился Игорь Мединский.

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Эта победа принесла столичной команде 28 очков и первое место, в спину им дышит Ингулец с 27-ю пунктами. Замыкают турнирную таблицу ОПФК Черкащина и МФК Металлург с 5-ю и 4-мя очками соответственно.

Следующий матч за "шесть очков" Оболонь-Бровар проведет 19 октября на выезде против команды Металлист-1925. Начало встречи в 17:00.

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