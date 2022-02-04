"Спочатку ми хотіли грати 4 на 4, але нам не вдавався вихід з-під пресингу. А коли почали грати із п’ятим польовим, то забили два голи, мали ще моменти. Ми ще переглянемо гру, проаналізуємо.

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Ми перейшли на п’ять польових через те, що заробили п’ять фолів. Також ми планували такий варіант на випадок, якщо щось не буде вдаватися, аби збити суперника з ігрового ритму. Десь у нас це вийшло.

Було помітно, що ми не були свіжими. Все ж таки у нас було мало ротації через усічений склад, хлопці грали через "не можу". Хочу подякувати їм за цю гру, за те, що вони перетерпіли й витримали, а за сприятливого збігу обставин могли й зрівняти рахунок.

Будь-які медалі чемпіонату Європи – пам’ять на все життя. Буде прикро вийти до півфіналу й повернутися додому без медалей. Постараємося відновитися наскільки зможемо й досягти позитивного результату в матчі за бронзу", – цитує Косенка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, суперник збірної України визначиться вже сьогодні за підсумками матчу між Португалією та Іспанією. Початок зустрічі о 21:00.

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