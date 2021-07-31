"У нас в команде много сборников, у которых был короткий период отдыха. Мы дождались их возвращения и дальше готовились к сезону. Имели на неделю больше времени на подготовку, но не сказал бы, что это значительный плюс. Разбирали ли Верес? Да, уже просматривали будущих соперников и, думаю, накануне матча тоже будем разбирать.

Жерсон Родригес подставил Динамо в партнерстве с New Balance – Суркис ожидает финансовой компенсации от него, – источник

Можно ли назвать матч между Динамо и Верес чемпионским? Получается, что можно. Верес выиграл первую лигу, а Динамо – чемпион УПЛ. Так что будет чемпионский матч. Рамирес? Думаю, Эрик нормально влился в команду. Сейчас он больше общается с легионерами. Думаю, потихоньку адаптируется в ходе чемпионата", – поделился Антюх в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, противостояние киевлян и Вереса состоится завтра, 1 августа, начало в 19:30. Этот поединок станет первым официальным для "бело-синих" в новом сезоне.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери