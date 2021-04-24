"Конечно, нужно держать себя в руках, потому что смотрят женщины и дети. Что тут сказать? Я не знаю. Удаление и пенальти? Нужно разобраться, был ли фол.

Мариуполь – Рух – 0:3 – видео голов и обзор матча

Если и был, то до штрафной. Второй раз уже. Было такое в матче с Колосом. Была ошибка центральных защитников, но это не значит, что нужно красную карточку сразу давать. Потом скажут, что я ищу оправдания.

Сразу после удаления нам еще два гола залетело, и в меньшинстве уже тяжело. Беру ответственность на себя, где-то что-то мы упускаем. Будем продолжать работать, если мне дадут возможность.

Мало ударов? На тренировках все нормально, а в игре – нет. Большой трагедии не случилось, будем биться до конца. Зона вылета близко? Будем бороться до конца – у нас впереди три игры в Мариуполе. Я думаю, мы докажем, что это просто наложилось одно на другое. Не хочу все рассказывать, есть причины", – сказал Маркевич в программе "ТУР Online".

Напомним, поражение оставило Мариуполь на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ – после 23-х туров в активе команды Маркевича 22 пункта.

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