"Звичайно, потрібно тримати себе в руках, тому що дивляться жінки і діти. Що тут сказати? Я не знаю. Вилучення і пенальті? Потрібно розібратися, чи був фол.

Маріуполь – Рух – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Якщо і був, то до штрафного. Другий раз вже. Було таке в матчі з Колосом. Була помилка центральних захисників, але це не означає, що потрібно червону картку відразу давати. Потім скажуть, що я шукаю виправдання.

Відразу після вилучення нам ще два голи залетіло, і в меншості вже важко. Беру відповідальність на себе, десь щось ми втрачаємо. Будемо продовжувати працювати, якщо мені дадуть можливість.

Мало ударів? На тренуваннях все нормально, а у грі – ні. Великої трагедії не сталося, будемо битися. Зона вильоту близько? Будемо боротися до кінця – у нас попереду три гри в Маріуполі. Я думаю, ми доведемо, що це просто наклалося одне на інше. Не хочу все розповідати, є причини", – сказав Маркевич у програмі "ТУР Online".

Нагадаємо, поразка залишила Маріуполь на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ – після 23-х турів в активі команди Маркевича 22 пункти.

Рух розгромив Маріуполь у скандальному матчі – львів'яни покинули зону вильоту з УПЛ