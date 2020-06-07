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"Будем ломать сильную сторону": Меликян знает репепт успеха в противостоянии с СК Днепр-1

16:30 18 Читати українською
"Будем ломать сильную сторону": Меликян знает репепт успеха в противостоянии с СК Днепр-1
Егише Меликян / Фото из открытых источников

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился ожиданиями от противостояния с командой Дмитрия Михайленко.

 

"Я смотрел их игру с Олимпиком. Если честно, я не увидел у СК Днепр-1 проблем, команда хорошая. Игроки тактически грамотные и физически готовы.

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Я выделил для себя сильную и слабую сторону. Будем ломать сильную сторону и давить на слабые места. Проблем у них нет, но есть слабые места. Надеюсь, что наш план сработает", – сказал Меликян в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации во Львове, вызванной вспышкой COVID-19, заключительный матч 25-го тура УПЛ состоится в Днепре. К месту назначения команда Егише Меликяна добралась еще в пятницу, а в субботу вечером провела тренировку. Поединок состоится в 19:30.

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УПЛ СК Днепр-1 СК Днепр-1 Егише Меликян Егише Меликян Львов - СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
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