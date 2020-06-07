"Будемо ламати сильну сторону": Мелікян знає репепт успіху у протистоянні з СК Дніпро-1

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився очікуваннями від протистояння з командою Дмитра Михайленка.

"Я дивився їх гру з Олімпіком. Якщо чесно, я не побачив у СК Дніпро-1 проблем, команда хороша. Гравці тактично грамотні і фізично готові.

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Я виділив для себе сильну і слабку сторону. Будемо ламати сильну сторону і тиснути на слабкі місця. Проблем у них немає, але є слабкі місця. Сподіваюся, що наш план спрацює", – сказав Мелікян у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, через складну епідеміологічну ситуацію у Львові, викликану спалахом COVID-19, заключний матч 25-го туру УПЛ відбудеться у Дніпрі. До місця призначення команда Єгіше Мелікяна дісталася ще у п'ятницю, а у суботу ввечері провела тренування. Поєдинок відбудеться о 19:30.

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