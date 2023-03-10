"Подготовка к Шахтеру идет полным ходом. Разбираем соперника, анализируем его слабые и сильные стороны. Будем играть в наш футбол, который хочет видеть тренер.

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Для меня главное, чтобы команда победила. Очень важно выиграть в первом матче второго круга. Что касается меня, то мои действия должны оценивать тренеры, болельщики. Буду стараться, чтобы все видели мой прогресс, и я мог помогать команде.

С Виталием Вернидубом мы играли на сборах, поэтому неплохо чувствуем и можем подстраховать друг друга. Счастлив, что имею в паре опытного партнера, здорово помогающего. Главное, чтобы Кривбасс получал необходимый результат в каждом матче и у нас было хорошее взаимодействие на поле", – цитирует Бескоровайного официальный сайт криворожцев.

Напомним, что Кривбасс сыграет против Шахтера 12 марта. Начало матча в 14:00 по киевскому времени.

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