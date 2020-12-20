"Будем бороться с Францией за выход из группы»: Воробей оценил шансы сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022
Бывший форвард сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки отборочного раунда будущего чемпионата мира для команды Андрея Шевченко.
"Учитывая то, какая команда сейчас подобралась в сборной Украины, мы не должны бояться грандов. Во многом они уже нас побаиваются.
"Победы над Испанией и Швейцарией не были случайными": Шевченко – о ЧМ-2022, Лиге наций и уникальности Марадоны
Вы же понимаете, с какими трудностями столкнулся тренерский штаб "сине-желтых" накануне матча с Францией осенью текущего года. Поэтому я бы не стал даже вспоминать тот поединок. Уверен, мы будем бороться с действующими чемпионами мира за выход из группы. Не в обиду Боснии и Герцеговине, Финляндии и Казахстану, но сборная Украины по уровню выше этих соперников. Для "сине-желтых" пришло время, когда нужно добиваться больших побед", – сказал Воробей в комментарии изданию Zbirna.com.
Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами будут бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.
Результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022 – Украина пострадала из-за климатических ограничений, состав всех групп