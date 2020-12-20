"З огляду на те, яка команда зараз підібралася у збірній України, ми не повинні боятися грандів. Певною мірою вони вже нас побоюються.

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Ви ж самі розумієте, з якими труднощами зіткнувся тренерський штаб "синьо-жовтих" напередодні матчу з Францією восени поточного року. Тому я б не став навіть згадувати той поєдинок. Упевнений, ми будемо боротися з чинними чемпіонами світу за вихід з групи. Не в образу Боснії і Герцеговині, Фінляндії та Казахстану, але збірна України за рівнем вище цих суперників. Для "синьо-жовтих" прийшов той час, коли потрібно домагатися великих перемог", – сказав Воробей у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Казахстан.

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