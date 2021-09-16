Буде-Глімт – Зоря – відео голів
23:42 - Читать на русском
Буде-Глімт оформив комфортну перевагу в матчі із Зорею у 1 турі групового етапу Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд матчу Буде-Глімт – Зоря.
завершено
48’ Ульрік Салтнес
49’ Ола Сольбаккен
60’ Амаль Пеллегріно
Артем Громов 90+1’
48’ Ульрік Салтнес
49’ Ола Сольбаккен
60’ Амаль Пеллегріно
90+1’ Артем Громов
Перша половина пройшла без голів, а от одразу по перерві Буде-Глімт вийшов вперед у рахунку – Салтнес замкнув подачу з кутового. Відзначимо помилку на виході воротаря Зорі Мацапури.
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Вже через хвилину Солбаккен розстріляв голкіпера Зорі після непоганої комбінації. Мацапура привіз ще один гол, віддавши прямо на Пеллегріно, який підробив м'яч та перекинув воротаря.
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