Буде-Глімт оформив комфортну перевагу в матчі із Зорею у 1 турі групового етапу Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд матчу Буде-Глімт – Зоря.

Перша половина пройшла без голів, а от одразу по перерві Буде-Глімт вийшов вперед у рахунку – Салтнес замкнув подачу з кутового. Відзначимо помилку на виході воротаря Зорі Мацапури.

Буде-Глімт – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Вже через хвилину Солбаккен розстріляв голкіпера Зорі після непоганої комбінації. Мацапура привіз ще один гол, віддавши прямо на Пеллегріно, який підробив м'яч та перекинув воротаря.