Со старта матч начинали два украинца Славии – Тарас Качараба и Максим Таловеров. Первые минуты были за гостями, но они пропустили первыми. Фейеноорд выбежал в контратаку после углового, Синистерра оказался с мячом на левом фланге, протащил его в штрафную и пробил из-под защитников в ближний угол.

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В конце первого тайма Славия сравняла ситуацию на табло, а после перерыва впервые во встрече вышла вперед. Долгая атака завершилась точным выстрелом Сора. На 74-й минуте Сенеси удалось установить паритет, переправив мяч в ворота грудью. В борьбе с капитаном Фейеноорда не доработал Тарас Качараба.

Через 12 минут чехи пропустили в третий раз (Кекчю прямым ударом со штрафного попал в ближний угол) и, казалось, проиграли матч. Но на 90+5 Траоре после суеты в штрафной засунул мяч в сетку. 3:3 на табло!

Ответный поединок состоится в столице Чехии уже в следующий четверг (14 марта).