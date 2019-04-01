Брутальный фол в стиле Степаненко: защитник Аякса едва не снес голову сопернику

Защитник Аякса Нуссаир Мазрауи был удален в матче чемпионата Нидерландов за грубый фол против Анхелинью.

Центральный матч чемпионата Нидерландов по футболу между Аяксом и ПСВ завершился победой амстердамцев со счетом 3:1.

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Один из самых ярких моментов встречи стал грубый фол Нуссаира Мазрауи против Анхелинью на 57-й минуте матча. Арбитр встречи Бьорн Кюйперс сначала показал желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора поменял свое решение и удалил игрока игрока Аякса.

Несмотря на это амстердамцы смогли дважды забить вдесятером и победили со счетом 3:1. Отметим, что фол Мазрауи похож на нарушение правил со стороны Степаненко в матче отбора к ЧМ-2014 против Молдовы. Тогда украинец также получил заслуженную красную карточку.

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