Аякс в драматичном матче вдесятером победил ПСВ – видео голов и обзор матча

Аякс в главном противостоянии Нидерландов в 27 туре чемпионата дома победил ПСВ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Нидерланды. Эредивизи, 27 тур

Аякс – ПСВ – 3:1

Голы: Швааб, 21 (автогол), Тадич, 72 (пен.), Нерес, 90+6 – де Йонг, 58

Удаление: Мазрауи (Аякс), 57

Голкипер Аякса Онана, которым интересовалась Барселона, продлил контракт с клубом

Аякс и ПСВ встретились в 27 туре чемпионата Нидерландов. Амстердамцам необходимо было побеждать, чтобы вплотную приблизиться к 1 строчке, на которой находится команда из Эйндховена.

В первом тайме защитник гостей Даниэль Швааб срезал мяч в собственные ворота после подачи с фланга. После перерыва хозяева остались в меньшинстве, красную карточку получил хавбек Нуссаир Мазрауи. На следующей минуте после удаления Люк де Йонг сравнял счет. Но Аякс усилиями Душана Тадича и Давида Нереса смог вырвать для себя 3 очка.

ПСВ лидирует в таблице, имея в активе 67 очков, Аякс второй – 65 очков.