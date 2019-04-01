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Брутальний фол у стилі Степаненка: захисник Аякса ледь не зніс голову супернику

14:42 482 Читать на русском
Брутальний фол у стилі Степаненка: захисник Аякса ледь не зніс голову супернику
Нуссаїр Мазрауї / фото: ФК Аякс

Захисник Аякса Нуссаїр Мазрауї був вилучений у матчі чемпіонату Нідерландів за грубий фол проти Анхелінью.

Центральний матч Ередивізі між Аяксом та ПСВ завершився перемогою амстердамців з рахунком 3:1.

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Один із найбільш яскравих моментів зустрічі став брутальний фол Нуссаїра Мазрауї проти Анхелінью на 57-й хвилині матчу. Арбітр зустрічі Бйорн Кюйперс спершу показав жовту картку, однак після перегляду відеоповтору змінив своє рішення і вилучив гравця гравця Аякса.

Попри це амстердамці змогли двічі забити вдесятьох та перемогли з рахунком 3:1. Зазначимо, що фол Мазрауї схожий на порушення правил з боку Степаненка в матчі відбору до ЧС-2014 проти Молдови. Тоді українець також отримав заслужену червону картку.

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Теги
ПСВ ПСВ Нідерланди Нуссаїр Мазрауї Нуссаїр Мазрауї Анхелінью Анхелінью Аякс Аякс
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