"После тщательных раздумий я решил завершить карьеру в сборной. С большой гордостью представлял свою страну в течение последних пятнадцати лет. Сейчас для меня важно проводить больше времени со своей семьей и сосредоточиться на своем клубе.

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Спасибо всем, кто заставил меня процветать в футболке "красных дьяволов". Спасибо всем моим тренерам, товарищам по команде, не говоря уже о медицинском персонале. Спасибо фанатам за то, что помогли мне пройти через мои 130 матчей за сборную. Удачи новому поколению, которое, я уверен, заставит нас снова пережить невероятные моменты", – написал Витсель на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 34-летний Аксель дебютировал за сборную Бельгии в марте 2008 года. Вместе с национальной командой завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года. В 130 матчах успел забить 12 голов и отдать 8 результативных передач.

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