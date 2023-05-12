"Після ретельних роздумів я вирішив завершити кар'єру у збірній. З великою гордістю представляв свою країну протягом останніх п’ятнадцяти років. Зараз для мене важливо проводити більше часу зі своєю родиною та зосередитись на своєму клубі.

Кочергін мріє отримати виклик до збірної України після першого чемпіонства у кар'єрі

Дякую всім, хто змусив мене процвітати у футболці "червоних дияволів". Дякую всім моїм тренерам, товаришам по команді, не кажучи вже про медичний персонал. Дякую фанам за те, що допомогли мені пройти через мої 130 матчів за збірну. Удачі новому поколінню, яке, я впевнений, змусить нас знову пережити неймовірні моменти", – написав Вітсель на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 34-річний Аксель дебютував за збірну Бельгії в березні 2008 року. Разом з національною командою здобув бронзу чемпіонату світу 2018 року. У 130 матчах встиг забити 12 голів і віддати 8 результативних передач.

Удар у спину від Пепе, божевільний Гравесен та інші тафгаї на футбольних полях