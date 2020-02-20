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Брюгге жестко потроллил Манчестер Юнайтед перед матчем Лиги Европы

20:23 36 Читати українською
Брюгге жестко потроллил Манчестер Юнайтед перед матчем Лиги Европы
Уле Гуннар Сульшер / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Пресс-служба Брюгге отличилась хорошим чувством юмора.

15’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
 
Антони Марсьяль 36’
15’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
36’ Антони Марсьяль

Перед поединком Лиги Европы Манчестер Юнайтед опубликовал в twitter видео последней встречи с Брюгге, которая проходила в августе 2015 года в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда манкунианцы победили благодаря хет-трику Уэйна Руни.

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В Брюгге решили ответить "красным дьяволам": "Какой лигочемпионовский вечер это был! Кстати, наш последний был в декабре. А ваш?".

Напомним, свой последний матч в самом престижном клубном турнире МЮ провел в апреле прошлого года против Барселоны (0:3).

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Брюгге - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Брюгге Брюгге Лига Европы Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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