Брюгге жестко потроллил Манчестер Юнайтед перед матчем Лиги Европы

Пресс-служба Брюгге отличилась хорошим чувством юмора.

Перед поединком Лиги Европы Манчестер Юнайтед опубликовал в twitter видео последней встречи с Брюгге, которая проходила в августе 2015 года в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда манкунианцы победили благодаря хет-трику Уэйна Руни.

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В Брюгге решили ответить "красным дьяволам": "Какой лигочемпионовский вечер это был! Кстати, наш последний был в декабре. А ваш?".

Напомним, свой последний матч в самом престижном клубном турнире МЮ провел в апреле прошлого года против Барселоны (0:3).

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