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Звездный экс-форвард Манчестер Юнайтед, ранее уничтожавший Сульшера, встал на его защиту

17:20 108 Читати українською
Звездный экс-форвард Манчестер Юнайтед, ранее уничтожавший Сульшера, встал на его защиту
Робин ван Перси / Фото из открытых источников

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Робин ван Перси поделился мыслями о работе главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера.

"После ухода сэра Алекса Фергюсона все понимали, что будет очень трудно придерживаться того уровня, которого он достиг с командой. Думаю, все это могли увидеть. Был Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью. Теперь это Уле-Гуннар Сульшер.

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Фергюсону потребовалось некоторое количество времени, чтобы приспособиться и дойти до определенного уровня. Я не думаю, что менять тренера каждые год-два – это хороший вариант для клуба. Если вы доверили эту непростую работу Сульшеру, дайте ему время. Клуб должен обрести стабильность", – цитирует ван Перси AS со ссылкой на Omnisport.

Напомним, нидерландский нападающий выступал в составе "красных дьяволов" с 2012 по 2015 годы и успел завоевать с командой чемпионство и Суперкубок Англии.

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Теги
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