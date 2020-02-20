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Брюгге жорстко потролив Манчестер Юнайтед перед матчем Ліги Європи

20:23 348 Читать на русском
Брюгге жорстко потролив Манчестер Юнайтед перед матчем Ліги Європи
Уле Гуннар Сульшер / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Прес-служба Брюгге відзначилась хорошим почуттям гумору.

15’ Денніс Еммануель Бонавентуре
 
Антоні Марсьяль 36’
15’ Денніс Еммануель Бонавентуре
36’ Антоні Марсьяль

Перед поєдинком Ліги Європи Манчестер Юнайтед опублікував у twitter відео з останньої зустрічі з Брюгге, яка відбувалась у серпні 2015-го в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді манкуніанці перемогли завдяки хет-трику Вейна Руні.

Зірковий екс-форвард Манчестер Юнайтед, який раніше знищував Сульшера, став на його захист

У Брюгге вирішили відповісти "червоним дияволам": "Який лігочемпіонівський вечір це був! До речі, наш останній був в грудні. А ваш?".

Нагадаємо, свій останній матч у найпрестижнішому клубному турнірі МЮ провів у квітні минулого року проти Барселони (0:3).

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Теги
Ліга Європи Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Брюгге Брюгге Брюгге - Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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