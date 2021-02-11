Кубок Бельгии, 1/16 финала

Брюгге – Антверпен – 3:1

Голы: Ванакен, 49, Дост, 81, Вормер, 85 – Ламкель, 83

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Хозяева прогнозируемо завладели инициативой с первых минут игры, но реализовать это преимущество удалось лишь после перерыва. На старте второго тайма Ванакен открыл счет, а до перерыва в ворота Антверпена влетели еще два мяча. Гости ответили одним голом, но даже для ничьей этого было мало.

Украинский защитник хозяев Эдуард Соболь провел поединок на скамейке запасных. Напомним, уже 18 февраля Брюгге прилетит в Киев на поединок 1/16 финала Лиги Европы против Динамо, начало матча в 19:55.

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