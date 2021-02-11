Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Брюгге – Антверпен – 3:1

Голи: Ванакен, 49, Дост, 81, Вормер, 85 – Ламкель, 83

Петряк переможним голом вивів Фехервар у наступний раунд Кубка Угорщини – далі зустріч з Ребровим

Господарі прогнозовано заволоділи ініціативою з перших хвилин гри, але реалізувати цю перевагу вдалось лише після перерви. На старті другого тайму Ванакен відкрив рахунок, а до перерви у ворота Антверпена влетіли ще два м'ячі. Гості відповіли одним голом, але навіть для нічиєї цього було замало.

Український захисник господарів Едуард Соболь провів поєдинок на лаві запасних. Нагадаємо, вже 18 лютого Брюгге завітає до Києва на поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо, початок матчу о 19:55.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди