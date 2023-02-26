Брюгге победил прямого конкурента в турнирной таблице, Гент, в матче 27-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2022/23, 27-й тур

Брюгге – Гент – 2:0

Голы: Мейер, 73, Ванакен, 90+3, (пен.)

Яремчук снова остался на скамейке запасных Брюгге, который встретился с бывшим клубом украинца – Гентом. В первом тайме действующий чемпион Бельгии провел замену из-за травмы Хендри, а голами команды не отличались. Брюгге больше владел инициативой, острее играя в атаке, и вышел вперед аж на 73 минуте – Мейер головой замкнул навес Клинтона Маты, отправив мяч от перекладины в ворота.

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Яремчук появился на поле аж на 85 минуте, но этого хватило Роману, чтобы приобщиться ко второму взятию ворот. Украинец получил мяч на левом краю штрафной, вошел внутрь и был сбит защитником. Ванакен реализовал пенальти, поставив точку во встрече.

Таким образом, Брюгге набрал 46 очков и остался четвертым, а Гент с 42 пунктами пятый.

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