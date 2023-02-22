"Ванакен – бледная тень самого себя. Мата, будучи одним из лучших защитников бельгийского чемпионата, сидит на скамейке запасных. Яремчук в Генте играл в 50 раз сильнее, чем сейчас.

Легенда Арсенала огласил приговор Мудрику и Ко: "Челси приобрел грузовик индивидуальностей, но никого для команды"

Команда нуждается в эмоциональном всплеске. Под руководством Хуфкенса дела в чемпионате шли не так плохо, и был результат в Лиге чемпионов. Под руководством Паркера команда набрала лишь 9 очков из 24-х возможных", – цитирует Альбера RTBF.

Напомним, после 26-ти туров Брюгге в турнирной таблице идет четвертым, отставая от лидера – Генка – на 20 очков.

Брюгге втратив перемогу над середняком чемпіонату – Яремчуку дістались крихти