Брюгге переміг прямого конкурента в турнірній таблиці, Гент, у матчі 27-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 27-й тур

Брюгге – Гент – 2:0

Голи: Мейєр, 73, Ванакен, 90+3, (пен.)

Яремчук знову залишився на лаві запасних Брюгге, який зустрівся з колишнім клубом українця – Гентом. В першому таймі чинний чемпіон Бельгії провів заміну через травму Хендрі, а голами команди не відзначались. Брюгге більше володів ініціативою, гостріше граючи в атаці, та вийшов уперед аж на 73 хвилині – Мейєр головою замкнув навіс Клінтона Мати, відправивши м'яч від поперечки у ворота.

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Яремчук з'явився на полі аж на 85 хвилині, але цього вистачило досить Роману, аби долучитись до другого взяття воріт. Українець отримав м'яч на лівому краю штрафного, увійшов всередину та був збитий захисником. Ванакен реалізував пенальті, поставивши крапку в зустрічі.

Таким чином, Брюгге набрав 46 очок та залишився четвертим, а Гент з 42 пунктами п'ятий.

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