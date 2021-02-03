Кубок Бельгии, 1/16 финала

Брюгге – Олса Бракел – 6:1

Голы: Ванакен, 2, Баджи, 21, 60, 74, Нелис, 51 (аг.), Чонг, 69 – Хезебрук, 10

Безус голом и двумя ассистами помог Генту разгромить любителей в Кубке Бельгии

Середняк группы А Второго любительского дивизиона пропустил от чемпиона Бельгии уже на второй минуте – отличился Ханс Ванакен. Хозяева расслабились и почти сразу получили в ответ – голкипер "черно-синих" Итан Хорват вышел далеко из ворот и неуклюже сыграл ногами, чем воспользовался соперник. В середине тайма свою триголевую сагу начал Юсуф Баджи. Приятно, что в первом голе сенегальскому форварду ассистировал украинский защитник Эдуард Соболь, который появился на поле с первых минут. Наш легионер навесил в штрафную и Баджи головой вывел Брюгге вперед.

После перерыва Робин Нелис срезал мяч в собственные ворота, а затем дубль оформил Баджи. Через девять минут свой первый гол за Брюгге оформил форвард Манчестер Юнайтед Тахит Чонг. Жирную точку в матче поставил все тот же Баджи, записав на свой счет хет-трик. На 72-й минуте, когда дело было сделано, Соболь ушел отдыхатьй – его заменил Брандон Мехеле.

В следующем раунде Кубка Бельгии команда украинца будет противостоять Антверпену.

Швед голом помог Мехелену пробиться в 1/8 финала Кубка Бельгии