В кубковом противостоянии представитель Лиги Жупиле без особого труда одолел нижелигового соперника. Свою лепту в победу внес и форвард сборной Украины Марьян Швед. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Бельгии, 1/16 финала

Мехелен – РВДМ – 2:0

Голы: Дрейф, 28 (пен.), Швед, 65

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Хозяева забили перволиговому РВДМ в середине первого тайма: Ферди Дрейф с пенальти наказал соперника за грубую игру в своей штрафной.

После перерыва форвард сборной Украины Марьян Швед, который вышел на поле с первых минут, сделал свое дело – нашему легионеру удалось уйти от защитников, ворваться в штрафную соперника и протолкнуть сферу в ближний угол. К слову, этот гол стал для 23-летнего украинца четвертым в сезоне.

Швед был активным в течение всего матча – еще в первом тайме на нем грубо сфолили защитники, но арбитр не решился назначить одиннадцатиметровый. В конце концов, на 76-й минуте главный тренер решил поберечь своего форварда и Марьяна заменил Виктор Вернерссон.

В следующем раунде Кубка Бельгии соперником Мехелена станет Беерсхот Вилрейк.

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