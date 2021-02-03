Представитель второго любительского дивизиона Юр Тонгерен в матче против Брюгге смог продержаться лишь до середины первого тайма. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Кубок Бельгии, 1/16 финала

Гент – Юр Тонгерен – 5:0

Голы: Тиссаудали, 24, Безус, 33, Самуасс, 56, Ниангбо, 77, Мбайо, 90+1 (пен.)

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Гент мог выходить вперед уже на 5-й минуте, однако сферу после выстрела Романа Безуса в правый угол ворот потянул голкипер. В середине тайма украинец вывел на ворота Тарика Тиссаудали и марокканский форвард открыл счет в матче. Впоследствии гол на свой счет записал и наш легионер, элегантно переправив мяч в сетку после скидки головой от партнера.

Сразу после перерыва удар Романа не без проблем снова отражает голкипер. Безус не реализовывает еще несколько попыток, но на 77 минуте выводит Андерсона Ниангбо на ворота и записывает в свой актив второй ассист в матче. Уже в добавленное время Дилан Мбайе с пенальти доводит счет до неприличного.

К слову, еще один украинец – Игорь Пластун – весь матч оставался в запасе. Роман Яремчук не попал даже в заявку – форвард восстанавливается после травмы.

В 1/8 финала Кубка Бельгии соперником Гента станет Шарлеруа.

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