Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Брюгге – Олса Бракел – 6:1

Голи: Ванакен, 2, Баджі, 21, 60, 74, Неліс, 51 (аг.), Чонг, 69 – Хезебрук, 10

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Середняк групи А Другого аматорського дивізіону пропустив від чемпіона Бельгії вже на другій хвилині – відзначився Ханс Ванакен. Господарі розслабились і майже одразу отримали у відповідь – голкіпер "чорно-синіх" Ітан Хорват вийшов далеко з воріт і незграбно зіграв ногами, чим скористався суперник. В середині тайму свою тригольову сагу розпочав Юсуф Баджі. Приємно, що до першого гола сенегальського форварда спричинився український захисник Едуард Соболь, який з'явився на полі з перших хвилин. Наш легіонер навісив у штрафний майданчик і Баджі головою вивів Брюгге вперед.

По перерві Робін Неліс зрізав м'яч у власні ворота, а згодом дубль оформив Баджі. За дев'ять хвилин свій перший гол за Брюгге оформив форвард Манчестер Юнайтед Тахіт Чонг. Масну крапку у матчі поставив все той же Баджі, записавши на свій рахунок хет-трик. На 72-й хвилині, коли справу було зроблено, Соболь пішов на відпочинок – його замінив Брендон Мехеле.

У наступному раунді Кубка Бельгії команда українця протистоятиме Антверпену.

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