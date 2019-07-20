Брюгге с Соболем в спарринге обыграл лиссабонский Спортинг в серии пенальти

Бельгийский Брюгге оказался сильнее лиссабонского Спортинга в серии пенальти.

Товарищеские матчи

Брюгге – Спортинг Л – 2:2 (3:2)

Голы: Окереке, 16, Ванакен, 62, (пен.) – Фернандеш, 45+2, (пен.), Кабрал, 53

Брюгге с Соболем в составе обыграл Спортинг в серии пенальти. Счет открыл Окереке на 16-ой минуте, однако Фернандес перед перерывом сравнял счет с пенальти. Во втором тайме Кабрал вывел португальцев вперед, но Ванакен с пенальти снова сравнял счет. А в серии пенальти бельгийцы оказались сильнее (3:2).

Соболь во второй раз отличился ассистом в товарищеском матче за Брюгге

Добавим, что Соболь провел весь матч на поле, однако результативными действиями не отметился.