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Брюгге с Соболем в спарринге обыграл лиссабонский Спортинг в серии пенальти

08:00 37 Читати українською
Брюгге с Соболем в спарринге обыграл лиссабонский Спортинг в серии пенальти
Эдуард Соболь / фото: ФК Брюгге

Бельгийский Брюгге оказался сильнее лиссабонского Спортинга в серии пенальти.

Товарищеские матчи

Брюгге – Спортинг Л – 2:2 (3:2)

Голы: Окереке, 16, Ванакен, 62, (пен.) – Фернандеш, 45+2, (пен.), Кабрал, 53

Брюгге с Соболем в составе обыграл Спортинг в серии пенальти. Счет открыл Окереке на 16-ой минуте, однако Фернандес перед перерывом сравнял счет с пенальти. Во втором тайме Кабрал вывел португальцев вперед, но Ванакен с пенальти снова сравнял счет. А в серии пенальти бельгийцы оказались сильнее (3:2).

Соболь во второй раз отличился ассистом в товарищеском матче за Брюгге

Добавим, что Соболь провел весь матч на поле, однако результативными действиями не отметился.

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Брюгге Брюгге Товарищеские матчи Мир Эдуард Соболь Эдуард Соболь Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
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