Брюгге з Соболем у складі в спарингу обіграв лісабонський Спортінг у серії пенальті

Бельгійський Брюгге виявився сильнішим за лісабонський Спортінг у серії пенальті.

Товариські матчі

Брюгге – Спортінг Л – 2:2 (3:2)

Голи: Окереке, 16, Ванакен, 62, (пен.) – Фернандеш, 45+2, (пен.), Кабрал, 53

Брюгге з Соболем у складі обіграв Спортінг у серії пенальті. Рахунок відкрив Окереке на 16-ій хвилині, однак Фернандеш перед перервою зрівняв рахунок з пенальті. В другому таймі Кабрал вивів португальців вперед, але Ванакен з пенальті знову зрівняв рахунок. А в серії пенальті бельгійці виявились сильнішими (3:2).

Соболь вдруге відзначився асистом у товариському матчі за Брюгге

Додамо, що Соболь провів увесь матч на полі, однак результативними діями не відзначився.