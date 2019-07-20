toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Брюгге з Соболем у складі в спарингу обіграв лісабонський Спортінг у серії пенальті

08:00 83 Читать на русском
Брюгге з Соболем у складі в спарингу обіграв лісабонський Спортінг у серії пенальті
Едуард Соболь / фото: ФК Брюгге

Бельгійський Брюгге виявився сильнішим за лісабонський Спортінг у серії пенальті.

Товариські матчі

Брюгге – Спортінг Л – 2:2 (3:2)

Голи: Окереке, 16, Ванакен, 62, (пен.) – Фернандеш, 45+2, (пен.), Кабрал, 53

Брюгге з Соболем у складі обіграв Спортінг у серії пенальті. Рахунок відкрив Окереке на 16-ій хвилині, однак Фернандеш перед перервою зрівняв рахунок з пенальті. В другому таймі Кабрал вивів португальців вперед, але Ванакен з пенальті знову зрівняв рахунок. А в серії пенальті бельгійці виявились сильнішими (3:2).

Соболь вдруге відзначився асистом у товариському матчі за Брюгге

Додамо, що Соболь провів увесь матч на полі, однак результативними діями не відзначився.

blog_ava
Конте поскаржився на проблеми в Інтері – наставник хоче швидше продавати гравців
06:30
352
Теги
Брюгге Брюгге Товариські матчі Світ Едуард Соболь Едуард Соболь Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
52
хв
Манчестер Юнайтед
14:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук