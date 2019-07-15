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Соболь во второй раз отличился ассистом в товарищеском матче за Брюгге

21:21 59 Читати українською
Соболь во второй раз отличился ассистом в товарищеском матче за Брюгге
Эдуард Соболь / фото из соцсетей

Эдуард Соболь продолжает отмечаться результативными действиями в составе бельгийской команды.

Сегодня, 15 июля, Соболь появился в стартовом составе Брюгге на товарищеский матч против Сент-Жиллуа.

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На 36-й минуте 24-летний украинец отдал результативный пас на Софьяна Амрабата, который сделал счет 3:1 в пользу Брюгге.

Отметим. что это уже второе результативное действие Соболя после перехода в Брюгге. В предыдущем матче против АЗ он также сделал результативную передачу.

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